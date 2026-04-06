Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 06:57

Трамп сообщил, что Путин не боится НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не воспринимает НАТО как серьёзную силу. Слова главы Америки были опубликованы журналисткой ABC News Рэйчел Скотт в социальной сети X.

Глава Белого дома подчеркнул, что его обращение к союзникам по НАТО с предложением участвовать в возможных действиях, связанных с Ираном, носило проверочный характер.

«Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они — бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента», — сказал Трамп.

The Atlantic: Иранская авантюра Трампа стала подарком для Путина
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о характере диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, общение лидеров строилось на уважении и открытости. Министр отметил, что президенты не всегда сходились во взглядах, однако умели обсуждать спорные вопросы напрямую и без недомолвок.

Милена Скрипальщикова
