Спикер парламента Ирана пригрозил США «адом для каждой семьи»

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф выступил с жёстким заявлением в адрес Соединённых Штатов. Единственный способ завершить конфликт на Ближнем Востоке — немедленно прекратить «опасную игру», написал политик в соцсети Х.

По словам спикера, безрассудные действия американской стороны втягивают её саму в «сущий ад для каждой семьи».

«Весь наш регион будет гореть, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху», — подчеркнул Галибаф.

Он призвал Вашингтон не питать иллюзий: военными преступлениями США ничего не выиграют.

Ранее Life.ru писал, что США, Иран и посредники обсуждают возможность 45-дневного перемирия. Информированные источники оценивают вероятность достижения соглашения между сторонами в следующие 48 часов как невысокую.