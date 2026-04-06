Прокуратура запросила три года колонии для выжившего в Охотском море Пичугина

Государственное обвинение озвучило позицию по резонансному делу Михаила Пичугина. В ходе прений сторон в Октябрьском районном суде Улан-Удэ прокурор попросил приговорить мужчину, выжившего в Охотском море, к трём годам лишения свободы.

Суть претензий заключается в обстоятельствах гибели двух родственников подсудимого, которые находились вместе с ним на лодке. Пичугин дрейфовал в акватории 67 дней, пока его судно не обнаружили рыбаки. Выживший остался единственным, кто перенёс испытание, остальные участники путешествия скончались от истощения и обезвоживания.

Помимо реального срока в колонии-поселении, надзорное ведомство настаивает на наложении денежного взыскания. В качестве дополнительного наказания прокурор предложил назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении, со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — заявил представитель обвинения.

Сейчас защита готовит ответные аргументы, которые будут представлены на следующих заседаниях. Окончательное решение по этому делу вынесет судья после завершения всех процессуальных стадий.