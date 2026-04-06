6 апреля, 07:21

Прокуратура запросила три года колонии для выжившего в Охотском море Пичугина

Михаил Пичугин в больнице после спасения. Обложка © Telegram / SHOT

Государственное обвинение озвучило позицию по резонансному делу Михаила Пичугина. В ходе прений сторон в Октябрьском районном суде Улан-Удэ прокурор попросил приговорить мужчину, выжившего в Охотском море, к трём годам лишения свободы.

Суть претензий заключается в обстоятельствах гибели двух родственников подсудимого, которые находились вместе с ним на лодке. Пичугин дрейфовал в акватории 67 дней, пока его судно не обнаружили рыбаки. Выживший остался единственным, кто перенёс испытание, остальные участники путешествия скончались от истощения и обезвоживания.

Помимо реального срока в колонии-поселении, надзорное ведомство настаивает на наложении денежного взыскания. В качестве дополнительного наказания прокурор предложил назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении, со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — заявил представитель обвинения.

Сейчас защита готовит ответные аргументы, которые будут представлены на следующих заседаниях. Окончательное решение по этому делу вынесет судья после завершения всех процессуальных стадий.

Выживший в Охотском море Пичугин признался, что его жизнь постепенно налаживается

Ранее Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника. Он нарушил правила выхода в море на маломерном судне — превысил допустимую дальность и допустил другие нарушения. Трагедия случилась в августе 2024 года. Двое братьев и сын одного из них отправились в морское путешествие и пропали. Поиски долго не приносили результата. Только в октябре рыбаки случайно обнаружили лодку у берегов Камчатки. Из троих выжил лишь Пичугин.

Оксана Попова
