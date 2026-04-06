Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 07:46

Житель Астрахани задержан за призывы к экстремизму в интернете

Обложка © ТАСС / ФСБ РФ

В Астрахани правоохранители возбудили уголовное дело против местного жителя, которого заподозрили в призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Следствие считает, что фигурант 1978 года рождения придерживался взглядов, связанных с украинским националистическим военизированным объединением, и распространял соответствующие материалы в открытом доступе.

«Мужчина является приверженцем украинского военизированного националистического объединения, в открытом доступе интернет-мессенджера Telegram разместил комментарии, призывающие к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти РФ», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов в отношении него открыто уголовное дело по двум статьям — за публичные призывы к террористической и экстремистской активности. Обвиняемый признал свою вину и дал показания в ходе следственных действий. После этого суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил сотрудника РАН к 9,5 года тюрьмы за финансирование терроризма

Ранее в Московской области задержали 60-летнюю Галину У., работавшую инструктором парашютно-десантной подготовки. Её заподозрили в содействии запрещённой организации после денежного перевода. Доступ к аккаунту женщины могли получить злоумышленники, из-за чего операция была совершена без её участия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar