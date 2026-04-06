Житель Астрахани задержан за призывы к экстремизму в интернете

В Астрахани правоохранители возбудили уголовное дело против местного жителя, которого заподозрили в призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Следствие считает, что фигурант 1978 года рождения придерживался взглядов, связанных с украинским националистическим военизированным объединением, и распространял соответствующие материалы в открытом доступе.

«Мужчина является приверженцем украинского военизированного националистического объединения, в открытом доступе интернет-мессенджера Telegram разместил комментарии, призывающие к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении органов государственной власти РФ», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов в отношении него открыто уголовное дело по двум статьям — за публичные призывы к террористической и экстремистской активности. Обвиняемый признал свою вину и дал показания в ходе следственных действий. После этого суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Московской области задержали 60-летнюю Галину У., работавшую инструктором парашютно-десантной подготовки. Её заподозрили в содействии запрещённой организации после денежного перевода. Доступ к аккаунту женщины могли получить злоумышленники, из-за чего операция была совершена без её участия.