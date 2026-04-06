В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР генерала Маджида Хадеми

Руководство Корпуса стражей исламской революции подтвердило гибель одного из своих высших военачальников. Генерал-лейтенант Маджид Хадеми, возглавлявший разведывательную структуру организации, скончался в ходе недавних боевых действий.

В официальном заявлении КСИР причиной смерти названы авиаудары, нанесенные силами Соединённых Штатов и Израиля.

«Генерал-лейтенант Корпуса стражей исламской революции Сейед Маджид Хадеми, влиятельный и уважаемый глава Организации разведки Корпуса стражей исламской революции, в результате преступного террористического нападения американо-сионистского врага в третьей навязанной войне на рассвете сегодня удостоился великой чести мученичества», — передают иранские государственные СМИ.

Для погибшего офицера эта должность была сравнительно новой. Он заступил на пост руководителя разведывательного управления КСИР 19 июня прошлого года.

Хадеми сменил на этом посту Мохаммада Каземи. Тот скончался летом 2025 года во время двенадцатидневного противостояния, также попав под обстрел израильских ВВС.