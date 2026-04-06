Отряд экс-офицера ВСУ Маргелова уничтожил свыше 1000 украинских БПЛА за год

Три года назад на Херсонщине сформировали добровольческий отряд имени героя СССР Василия Маргелова. Тогда половину его личного состава составляли ополченцы Донбасса и одесситы. За выполнение первого же задания треть бойцов получили ордена Мужества, а сегодня многие имеют уже по нескольку госнаград, рассказал журналистам бессменный командир подразделения с позывным Сват.

Офицер в третьем поколении, выпускник Киевского военного училища долгие годы служил в украинской армии, но с 2014 года воюет на стороне России. Ему удалось сформировать одно из самых боеспособных подразделений на Херсонщине. До того как возглавить БАРС-33, Сват командовал группой спецназа в регионе.

Как отряд прошёл боевое крещение

Когда подразделение только формировалось, его бросили на штурм Антоновского моста.

«Случайные люди сразу поняли: это не прогулка за славой и благами, а серьёзная боевая работа. В той операции произошло боевое крещение отряда, увы, тогда он понёс и первые потери», — вспоминает командир в беседе с RG.ru.

Заходили между двух берегов под артиллерийскими обстрелами, укрыться было негде. Небо полностью контролировал противник. Жара стояла под сорок градусов, пить из реки нельзя было, воду сбрасывали с помощью коптеров.

Спасение людей после подрыва Каховской дамбы

Мало кто знает, но начинали маргеловцы с мирной, хотя и опасной задачи. Когда ВСУ подорвали Каховскую дамбу, отряду поручили эвакуировать гражданских. Лодки, на которых бойцы вывозили людей, регулярно обстреливала вражеская артиллерия. В те дни подразделение спасло около полутора тысяч человек.

Как воюют сегодня

Сейчас отряд находится на берегу Днепра, уничтожая вражеские БПЛА, в том числе новый вид — на оптоволокне. А за последний месяц сбили шесть Р-18 («Баба-яга»).

«Обнаружив оптоволоконные дроны, бойцы бегут и перерезают ножницами «нити» беспилотников. За год отряд уничтожил более тысячи украинских коптеров различного типа», — рассказывает Сват.

Костяк подразделения по-прежнему состоит из «старичков» — первых бойцов. Требования к новобранцам высокие: главное — горячее желание служить родине, остальному научат. В отряде есть семейные династии: служат сыновья, отцы, братья. Опытные бойцы (около 80%) поддерживают новичков, которые за три месяца осваивают базовые навыки пехотинца.

О быте и планах

На передовой бойцы построили баню под землёй — запустили в январе в мороз и снег. Командный пункт оснащён современной техникой: на экранах видно всё, что происходит в зоне ответственности. По оперативной информации, противник узнал о старом КП и готовил на него налёт, но к тому моменту там уже никого не было.

«Понимаю, что на войне трудно строить планы. Мне в Одессу надо позарез. Считаю её родным городом, лучше его нет на земле. Как шутят одесситы: Одесса — не лучший город в мире, но и не второй», — сказал Сват.

