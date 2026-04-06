Великий понедельник 6 апреля 2026 года: Что можно и чего нельзя делать в первый день Страстной недели

Страстная седмица начинается — и первый её день задаёт тон всей неделе перед Пасхой. Великий понедельник 6 апреля 2026 года посвящён двум важнейшим историям: проклятию бесплодной смоковницы и судьбе Иосифа Прекрасного. Что вспоминают православные в этот день, как правильно поститься и чего категорически нельзя делать 6 апреля, в Великий понедельник, — разбираемся вместе.

Что такое Великий понедельник и когда он выпадает в 2026 году

В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, а Страстная неделя охватывает период с 6 по 11 апреля. Великий понедельник открывает эту неделю — самый строгий и сосредоточенный период православного года. Это не просто первый день перед Пасхой, а время особого духовного труда и молитвенной собранности.

Смоковница без плодов: главный символ Великого понедельника

Евангельское событие, которое вспоминают в Великий понедельник, кажется простым, но смысл его глубок. По дороге в Иерусалим Христос увидел смоковницу: листва пышная, а плодов нет. Он сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», и дерево засохло на глазах у учеников.

Бесплодная смоковница стала символом лицемерия: когда внешнее благочестие есть, а внутреннего содержания нет. Эта притча обращена к каждому верующему: вера без покаяния и добрых дел — как листва без плодов. Душа «засыхает», если не приносит настоящих духовных результатов.

Иосиф Прекрасный: прообраз Христа

В Великий понедельник 6 апреля 2026 года православная церковь также вспоминает ветхозаветного праведника Иосифа — сына Иакова, которого родные братья из зависти продали в египетское рабство. Иосиф прошёл через страдания, унижения и тюрьму, но в итоге стал приближённым фараона и спас от голода всю свою семью, простив братьев.

Эта история — прообраз пути Христа. Иосиф был отвергнут и предан братьями, как Иисус был предан Иудой и отвергнут иудеями. После страданий Иосиф возвысился, а Христос после распятия воскрес. Именно поэтому в Великий понедельник в храмах читают особые паремии — отрывки из Книги Бытия.

Великий понедельник: Богослужение и начало мироварения

В Великий понедельник в храмах читают 21-ю и 22-ю главы Евангелия от Матфея, где описаны проклятие смоковницы и притча о злых виноградарях. Поётся тропарь «Се Жених грядет в полунощи» — песнопение о необходимости быть всегда готовым к встрече с Богом.

С Великого понедельника начинается чин мироварения. Миро — особое ароматическое масло для помазания после крещения — варят в России только в одном месте: в Донском монастыре в Москве. Затем его рассылают по всем храмам страны. Это древнее священнодействие совершается раз в году, именно на Страстной неделе.

Традиции Великого понедельника: Уборка дома и чистота души

В народной традиции Великий понедельник — это начало активной подготовки к Пасхе. С этого дня принято наводить порядок в доме: мыть окна, разбирать вещи, чинить сломанное или избавляться от ненужного. Считалось, что чистота в доме отражает чистоту внутреннюю. По народным приметам, в Великий понедельник не стоит занимать деньги и давать их в долг — это сулит финансовые трудности на весь год. Наши предки верили: как проведёшь начало Страстной недели, так и встретишь Пасху.

Чего нельзя делать в Великий понедельник 6 апреля

Страстная седмица — время строгой духовной дисциплины, и ряд вещей в эти дни под запретом: Ссориться и сквернословить. Время молитвы и примирения, а не выяснения отношений.

Время молитвы и примирения, а не выяснения отношений. Лениться и бездельничать. Праздность в эти дни считается грехом.

Праздность в эти дни считается грехом. Устраивать шумные гулянья. Веселье и громкие вечеринки неуместны.

Веселье и громкие вечеринки неуместны. Давать и брать деньги в долг. Народная примета предупреждает: долги в эти дни принесут убыток.

Питание в Великий понедельник: Строгое сухоядение

С началом Страстной недели пост становится особенно строгим. Великий понедельник — день сухоядения: никакой термически обработанной пищи и ничего животного происхождения. Что разрешено в этот день: Постный хлеб без масла и молока;

без масла и молока; Сырые овощи и фрукты в любом количестве;

в любом количестве; Орехи и сухофрукты — питательно и по правилам поста;

— питательно и по правилам поста; Мёд и вода — без ограничений.

Что под запретом: Мясо, рыба, яйца, молочные продукты — весь животный белок;

— весь животный белок; Растительное масло — даже оно не разрешено в день сухоядения;

— даже оно не разрешено в день сухоядения; Горячая еда любого вида;

любого вида; Алкоголь в любом количестве. От строгих ограничений освобождены дети до семи лет, беременные и кормящие женщины, тяжелобольные, а также те, кто работает в тяжёлых физических условиях или находится в дороге.

Великий понедельник задаёт особый ритм всей Страстной неделе: тихий, сосредоточенный, наполненный смыслом. Уборка дома, молитва в храме, строгий пост — всё это не формальности, а способ встретить Пасху по-настоящему подготовленным. Шесть дней отделяют нас от Воскресения Христова — и каждый из них стоит прожить осознанно.