Владимир Попов возглавил Высшую квалификационную коллегию судей РФ

Нового председателя Высшей квалификационной коллегии судей России выбрали по итогам открытого голосования. Должность занял глава второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Владимир Попов.

Кандидатуру Владимира Попова поддержали все члены коллегии. Процедуру проводил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Он уточнил позицию участников и зафиксировал результаты голосования. Само заседание проходило в формате трансляции, а глава Верховного суда подключился к нему дистанционно. После объявления итогов Попов официально вступил в новую должность и продолжил работу в рамках заседания коллегии.

Ранее в Совете Федерации состоялось пленарное заседание, по итогам которого были утверждены новые заместители председателя Верховного суда России. В ходе голосования сенаторы поддержали назначение Владимира Давыдова на пост первого заместителя председателя Верховного суда. До этого он уже занимал должность заместителя в структуре суда.