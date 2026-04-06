Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 08:52

Налоговая предъявила иск жене экс-сенатора Шпигеля на 8,2 млрд рублей

Евгения Шпигель. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Евгения Шпигель. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

Налоговая служба Пензенской области (УФНС) подала иск в московский арбитражный суд, требуя включить сумму около 8,2 миллиарда рублей в список долгов Евгении Шпигель. Она является супругой экс-сенатора Бориса Шпигеля, бывшего владельца обанкротившейся фармкомпании «Биотэк», который был осужден.

Как пишет РБК, эта сумма ранее, в январе 2024 года, была взыскана с семьи Шпигель, их компании и других лиц в пользу государства по решению Октябрьского районного суда Пензы, удовлетворившего иск Генпрокуратуры. Тогда было установлено, что эти средства были получены незаконно в результате коррупции.

Судебное разбирательство по оспариванию требования пензенского УФНС к супруге Шпигеля назначено на май. Ранее, в сентябре, в отношении неё была инициирована процедура реструктуризации долгов в рамках банкротства. Инициатором выступил «Биотэк», включивший в реестр кредиторских требований долг в размере около 203 млн рублей.

Имущество обанкротившейся аптечной сети бывшего тестя Баскова оценили в 1,1 млрд рублей

В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже его освободили от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья, но обязали выплатить штраф в 450 миллионов рублей.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar