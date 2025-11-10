Имущество обанкротившейся аптечной сети бывшего тестя Баскова оценили в 1,1 млрд рублей

Общая стоимость активов пензенской аптечной организации «Фармация», находящейся в стадии банкротства и принадлежащей семье экс-сенатора Бориса Шпигеля (бывший тесть Николая Баскова), составила 1,14 миллиарда рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном ресурсе Федресурс.

В перечень активов вошёл 91 объект, включающий нежилые помещения, здания, складские комплексы и земельные участки, находившиеся в собственности, пользовании или аренде у должника. Напомним, что в июне текущего года Арбитражный суд Пензенской области признал компанию банкротом. Крупнейшим кредитором «Фармации» является Федеральная налоговая служба, заявившая требования на сумму 8,2 миллиарда рублей. Данная сумма была взыскана по судебному решению в доход государства с группы лиц, в которую входила и аптечная сеть.

В январе 2024 года Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании 8,2 миллиарда рублей с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов коррупционного дела, включая компании группы «Биотэк» и их бенефициаров. Солидарными ответчиками по делу выступили Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков, а также ряд юридических лиц, входящих в группу «Биотэк». Дополнительно в реестре требований кредиторов присутствует задолженность перед банком «Санкт-Петербург», инициировавшим процедуру банкротства, в размере свыше 300 миллионов рублей.

По данным официального сайта «Фармации», компания располагала сетью из 107 розничных аптек, включая производственную и ветеринарную аптеки, а также владела сетью медицинских центров.