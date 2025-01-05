У экс-сенатора Шпигеля изымут почти 9 миллиардов

Судебные приставы потребовали от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который был осужден за взяточничество в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, выплатить свыше 8,6 миллиарда рублей. Из этой суммы более 8,1 миллиарда направят в государственный бюджет. Такие данные поступили из банка исполнительных производств.

В отношении Шпигеля открыто всего восемь производств. Одно из них, касающееся взыскания более 8,1 млрд рублей в пользу бюджета РФ, было инициировано 29 августа 2024 года. Другой исполнительный процесс начался 19 декабря 2024 года, и он связан со взысканием штрафа в размере 450 млн рублей, назначенного судом как дополнительное наказание для бывшего сенатора. Кроме того, Шпигель задолжал более 364 тыс. рублей по коммунальным платежам. Также с него взыскиваются неуплаченные процессуальные расходы и исполнительский сбор, общая сумма которых составляет около 35 тыс. рублей.