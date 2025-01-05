У бывшего пензенского губернатора конфисковывают имущество после вынесения приговора
У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество
Иван Белозерцев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осуждённого к 12 годам колонии за взятки, началась процедура конфискации имущества. Согласно судебным документам, находящимся в распоряжении РИА Новости, его задолженность составляет более 8,4 миллиарда рублей.
В число активов, подлежащих передаче в государственную собственность, входят денежные средства, драгоценности и часы от таких брендов, как Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, стоимость которых в сумме превышает 9,6 миллиона рублей. Как выяснили в издании, процесс конфискации имущества был инициирован в конце ноября.
Напомним, что в марте 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревался в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Во время обысков в его доме было найдено 360 миллионов рублей наличными. В рамках этого дела были задержаны известный фармацевтический магнат и бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё трое соучастников. 22 марта 2021 года суд принял решение об аресте губернатора, а президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности. Белозерцев находился на посту главы региона с 2015 по 2021 год.