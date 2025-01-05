У бывшего пензенского губернатора конфисковывают имущество после вынесения приговора

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осуждённого к 12 годам колонии за взятки, началась процедура конфискации имущества. Согласно судебным документам, находящимся в распоряжении РИА Новости, его задолженность составляет более 8,4 миллиарда рублей.

В число активов, подлежащих передаче в государственную собственность, входят денежные средства, драгоценности и часы от таких брендов, как Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, стоимость которых в сумме превышает 9,6 миллиона рублей. Как выяснили в издании, процесс конфискации имущества был инициирован в конце ноября.