6 апреля, 09:29

Дочь президента Узбекистана засветилась в резиденции Трампа

Саида Мирзиеёва с Серджио Гором и Тиффани Трамп. Обложка © Telegram / Saida Mirziyoyeva

Саида Мирзиёева, дочь президента Узбекистана, провела встречу в США с представителем Дональда Трампа. Переговоры состоялись во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Была рада встрече со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором в Мар-а-Лаго», — написала она.

Дочь узбекского лидера подчеркнула, что встреча прошла в дружественной атмосфере и имела для неё большое значение. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия и возможные направления сотрудничества. По её словам, впереди планируется серия встреч в Вашингтоне. На опубликованной фотографии видно, что рядом с ней находилась Тиффани Трамп — младшая дочь американского лидера. Визит во Флориду стал частью её рабочей поездки, направленной на развитие международных контактов.

Путин поздравил Мирзиёева с Наврузом и высоко оценил отношения с Узбекистаном
Ранее Оксфордский университет отметил Саиду Мирзиёеву наградой за её вклад в развитие образования для женщин, противодействие домашнему насилию и поддержку женского лидерства. В университете подчеркнули её деятельность, направленную на расширение возможностей для женщин, а также роль в продвижении идей, связанных с лидерством и вдохновляющим примером.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
