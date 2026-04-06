Трое граждан Китая пропали в Амурской области после провала КамАЗа под лёд

На Зейском водохранилище в Амурской области проводятся поисковые мероприятия: трое граждан Китайской Народной Республики числятся пропавшими без вести после того, как их техника ушла под лёд. Инцидент произошёл 1 апреля примерно в 16 километрах от посёлка Береговой.

По предварительной информации, грузовой КамАЗ, в котором находились китайские рабочие, выехал на лед водохранилища и провалился. Следом за ним на помощь попытался подъехать погрузчик, однако тяжёлая техника также не выдержала нагрузки и ушла под воду. Водитель погрузчика смог выбраться и спастись, однако судьба троих граждан КНР, находившихся в КамАЗе, на данный момент остается неизвестной.

Известно, что техника находилась в пользовании у местного индивидуального предпринимателя. Сейчас правоохранительные органы Амурской области проводят проверку, устанавливая, на каком основании иностранные граждане осуществляли работы в данной зоне и почему были проигнорированы запреты на выезд транспорта на лед.

На данный момент поиски осложнены опасным состоянием ледового покрытия — в месте провала лед крайне хрупкий, что представляет угрозу и для спасательных групп.

