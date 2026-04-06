Силы Черноморского флота отразили атаку четырёх украинских БЭК

Силы Черноморского флота отразили атаку в акватории Чёрного моря. В ходе операции были уничтожены беспилотные морские аппараты и ракета большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате действий подразделений флота удалось ликвидировать четыре безэкипажных катера. Такие аппараты применяются для ведения разведки и нанесения ударов по целям на воде. Кроме того, была уничтожена управляемая ракета дальнего действия «Нептун-МД». Она относится к вооружению, способному поражать цели на значительном расстоянии.

Ранее сообщалось, что в период с 30 марта по 5 апреля российские подразделения установили контроль над рядом населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Из них два находятся в Харьковской области, ещё два — в Запорожской, а один — в Сумской области.