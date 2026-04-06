В архиве Токио всплыли 102 тайных кадра The Beatles, которые никто не видел почти 60 лет

В архиве токийского зала «Ниппон будокан» нашли 102 черно-белых негатива с ранее неизвестными фотографиями The Beatles. По данным администрации площадки, эти кадры до сих пор нигде не публиковались.

Снимки относятся к визиту легендарной группы в Японию в 1966 году. Именно тогда музыканты выступали в «Ниппон будокан», и теперь в архиве всплыли новые фрагменты той поездки. На кадрах запечатлены не только моменты самого выступления, но и подготовка к нему. Среди находок есть и фото Джона Леннона, который с улыбкой смотрит на японскую куклу Фукусукэ.

Для поклонников The Beatles это не просто архивная находка, а редкий взгляд на один из самых известных зарубежных этапов в истории группы. Речь идет о материалах, которые почти шесть десятилетий оставались вне поля зрения публики.

Особый интерес добавляет и сама площадка. «Ниппон будокан» давно считается культовым местом для японской музыкальной истории, а выступление британской четверки в 1966 году стало для него одной из самых громких страниц.

Теперь найденные негативы могут стать одной из самых заметных музыкальных архивных находок последних месяцев — просто потому, что мир снова получил шанс увидеть The Beatles такими, какими их еще не видел.