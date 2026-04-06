«Весь регион в огне»: Песков оценил катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более критической. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уровень напряжённости продолжает стремительно расти, охватывая новые территории.

По словам представителя Кремля, сейчас «весь регион в огне». Подобная дестабилизация стала прямым следствием агрессии, развязанной против Ирана. География противостояния значительно расширилась, что создаёт риски для всей планеты.

В Москве подчеркнули, что еще до начала боевых действий российская сторона предупреждала о неизбежности подобного сценария. Сейчас же мир вынужден сталкиваться с суровой реальностью.

Помимо политических угроз, эскалация несёт серьёзную опасность для финансов. В Кремле отметили, что происходящее уже повлекло «весьма и весьма негативные последствия для глобальной экономики».

Дальнейшее развитие событий остается непредсказуемым. Пока дипломатические инструменты не способны сдержать расширение конфликта, а экономические потрясения от нестабильности в регионе начинают ощущаться в разных уголках земного шара.

Ранее Life.ru писал, что США, Иран и посредники обсуждают возможность 45-дневного перемирия. Информированные источники оценивают вероятность достижения соглашения между сторонами в следующие 48 часов как невысокую.