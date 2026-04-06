6 апреля, 10:27

Иран ответил на план США о прекращении огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Тегеран сформировал позицию по инициативам посредников о прекращении огня и готов озвучить её позже. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«Мы подготовили наш ответ. <...> Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», — сказал он.

По его словам, детали позиции будут раскрыты позже, когда для этого наступит подходящий момент. Он также отметил, что Тегеран открыто заявляет о своих законных требованиях и не намерен от них отказываться. Представитель ведомства отдельно указал, что готовность оперативно реагировать на инициативы не свидетельствует о слабости позиции страны.

Спикер парламента Ирана пригрозил США «адом для каждой семьи»

Ранее сообщалось, что представители США, Ирана и стран-посредников продолжают обсуждать параметры временного прекращения огня сроком на 45 дней. Такой шаг рассматривается как первый этап более широкой двухступенчатой схемы урегулирования конфликта.

Милена Скрипальщикова
