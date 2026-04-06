Сеул заинтересован в возобновлении прямых авиарейсов в Россию

Южнокорейские авиакомпании активно обсуждают с Россией возможность снова запустить прямые рейсы. Пак Чжон Хо, глава Корейско-российского делового совета, рассказал, что «Корейские авиалинии» даже были на транспортном форуме, и там, как он отметил, «переговоры идут» по поводу возобновления прямого авиасообщения с РФ.

Ранее Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций. Расчёты возможны не только в долларах, но и в других валютах. В Сеуле уточнили, что речь идёт в том числе о юане, рубле и дирхаме ОАЭ.