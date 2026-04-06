K-pop спасёт туризм: Возвращение BTS из армии заставило россиян рвануть в Южную Корею

Возобновление активности группы BTS после длительного перерыва резко увеличило интерес россиян к перелётам в Южную Корею. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Купибилет».

«Южная Корея – яркий пример того, как поп-культура напрямую влияет на туристические потоки. Мы видим, что новости о возвращении BTS буквально перезапустили интерес к направлению: уже в январе спрос кратно вырос и продолжает удерживаться на высоком уровне. При этом Корея остаётся относительно дорогим направлением, поэтому дальнейшая динамика будет во многом зависеть от доступности билетов и расширения авиасообщения», – говорится в сообщении.

Аналитики сервиса «Купибилет» изучили изменения спроса и стоимости авиабилетов из России в Южную Корею с октября 2025 года по март 2026-го. В марте коллектив BTS вернулся к полноценной работе после почти четырёхлетней паузы, связанной с военной службой участников. В конце 2025 года интерес к направлению заметно снижался. В ноябре показатель просел примерно на 21% относительно октября, а в декабре упал ещё на 27%.

Ситуация изменилась уже в январе 2026 года: на фоне новостей о возвращении артистов количество запросов практически удвоилось, показав рост на 100% к декабрю. В последующие месяцы динамика осталась положительной. В феврале показатель прибавил около 5%, в марте — ещё 1%, а в апреле увеличился примерно на 4%, закрепившись на более высоком уровне.

Стоимость перелётов двигалась схожим образом. В октябре средний билет в одну сторону стоил около 28 250 рублей, но в ноябре цена снизилась на 8% — до 25 900 рублей. С началом 2026 года ситуация изменилась: в январе средний чек вырос на 12% и достиг примерно 29 500 рублей. В феврале рост продолжился до 29 700 рублей (+3%), а в марте показатель увеличился ещё на 9% — до 32 200 рублей. В апреле стоимость немного скорректировалась и составила около 31 050 рублей за перелёт в одну сторону.

Ранее сообщалось, что BTS возобновил полноценную творческую деятельность после длительного перерыва. Все семь участников завершили обязательную военную службу, из-за которой группа на несколько лет приостанавливала совместные выступления. Артисты не собирались вместе около четырёх лет, однако теперь ограничения сняты, и команда вновь работает в полном составе.