Режим локальной ЧС объявлен в микрорайоне Геленджика после налёта БПЛА

В Геленджике, в районе Голубая Бухта, объявлена локальная чрезвычайная ситуация из-за атаки беспилотников. Как сообщил глава города Алексей Богодистов, это решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Вскоре будет проведена оценка ущерба, и пострадавшие жители получат финансовую помощь от властей.

«Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима локальной ЧС в микрорайоне Голубая Бухта. Сформированная комиссия сегодня приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений», — заявил Богодистов.

Кроме того, в Геленджике временно приостановлена работа детского сада в микрорайоне Голубая Бухта. Причиной стали повреждения, полученные зданием в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. По информации краевого оперативного штаба, от падения обломков БПЛА пострадали окна, железные конструкции прогулочных веранд и козырьки.

Напомним, минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Особенно пострадал Новороссийск, где в результате удара пострадали восемь человек. Среди них двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь. В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий.