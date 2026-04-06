Минимализм против наклеек: Три невыдуманных рецепта пасхального декора от женщин-депутатов

О, эти наши пасхальные страсти! Пока россияне спорят, чем лучше красить — шелухой или готовой коробочкой из «Пятёрочки», — депутаты Госдумы тоже не дремлют. Светлана Журова, Юлия Дрожжина и Татьяна Буцкая выдали Life.ru марафон откровений о том, как правильно украшать яйца. Спойлер — единства нет.

В дебатах о пасхальных традициях Журова, с одной стороны, отстаивает классические методы окрашивания яиц — луковую шелуху, «бабушкины» рецепты и «доисторические» подходы. Однако тут же она с энтузиазмом упоминает о современных наклейках с маркетплейсов, которые тоже могут быть весьма интересны.

Так что основа — луковая шелуха, а каждый год пробуем что-то новое. Особенно радуют наклейки: есть настолько потрясающие, что ничего больше и придумывать не нужно. Светлана Журова Депутат Госдумы

Дрожжина же рассказала, что для окрашивания яиц семья чаще всего использует готовые пищевые красители, ценя их удобство и скорость. Ежегодно они экспериментируют с новыми техниками и узорами, а также пробовали натуральные красители, такие как луковая шелуха или каркаде. Дочка же предпочитает украшать яйца наклейками. Однако, по словам депутата, главное не в том, чем красят, а в том, с кем это делают.

«Делаем это традиционно в Чистый четверг вечером всей семьёй — с дочкой и мужем. В преддверии праздника стараемся провести это время с близкими, сплотиться, создать тёплые и особенные воспоминания на весь год», — поделилась Дрожжина.

Татьяна Буцкая же рассказала, что в её семье традиционно используется только луковая шелуха, а современные декоративные решения не прижились. Парламентарий подчеркнула, что для неё это не просто способ окрашивания, а элемент семейной памяти и связи с корнями. При этом Буцкая называет себя минималистом и отмечает, что избегает узоров и дополнительных украшений вроде зелени.

Особое внимание депутат обратила на безопасность пищевых красителей. Она указала на необходимость проверки сертификатов, поскольку состав может наноситься на скорлупу или использоваться при варке. Буцкая выразила опасение, что при отсутствии надлежащего контроля в красители могут попасть токсичные вещества.

«Нужно обязательно смотреть на наличие сертификата, потому что вы наносите краситель на скорлупу или варите в нём — варианты бывают разные. А если попадёт какой-нибудь токсин. В общем, я поэтому и опасаюсь. С другой стороны, я всегда проверяю сертификат, так что защищаю себя сама», — резюмировала Буцкая.

Ранее Life.ru писал, что при окрашивании пасхальных яиц важно учитывать безопасность используемых средств. Некоторые декоративные материалы и химические вещества могут быть небезопасны при контакте с пищей, особенно если скорлупа повреждена. Специалисты рекомендуют использовать пищевые или натуральные красители — например, луковую шелуху, куркуму или свёклу.