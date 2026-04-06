6 апреля, 10:59

Хинштейн поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Курской области

В Курской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, направленный против одного из высокопоставленных чиновников. Как заявил глава региона Александр Хинштейн, органы безопасности проявили высокий профессионализм при раскрытии замысла преступников.

«Хочу поблагодарить коллег из органов безопасности за как всегда профессиональную высококвалифицированную работу. Работа с профессионалами такого уровня действительно вселяет в жителей региона уверенность в безопасности и завтрашнем дне», — подчеркнул чиновник.

Агента Киева, готовившего теракт на Курщине, задержали у тайника с взрывчаткой
Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Курской области. Целью злоумышленника должен был стать один из высокопоставленных представителей региональных органов власти. Подозреваемый — уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживающий в российском регионе. Согласно данным ведомства, мужчина действовал по прямым указаниям представителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оксана Попова
