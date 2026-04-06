6 апреля, 11:23

Полиция Израиля закрыла вход СМИ на церемонию Благодатного огня: в чём причина

На церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году не допустят представителей средств массовой информации. Об этом РИА «Новости» сообщили в полиции Израиля.

«В этом году полиция не занимается аккредитацией журналистов. СМИ не смогут попасть на церемонию», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с мерами безопасности, введёнными на фоне риска обстрелов. В израильской полиции пояснили, что доступ на мероприятия в Иерусалиме будет существенно ограничен. Решение было принято совместно с представителями христианских конфессий ещё 30 марта.

«Опыт есть»: Патриарх Иерусалима заявил, что церемония Благодатного огня состоится в любом случае
Ранее власти Израиля приняли решение провести церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме с серьёзными ограничениями из-за опасений возможных ударов со стороны Ирана. Доступ паломников в Старый город будет полностью закрыт. Само мероприятие организуют без массового присутствия верующих, чтобы минимизировать риски для безопасности.

Милена Скрипальщикова
