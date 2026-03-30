Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 11:19

Церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме проведут без паломников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pit Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pit Stock

Власти Израиля решили провести церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме с серьёзными ограничениями, опасаясь ударов со стороны Ирана. Доступ в Старый город для паломников будет полностью закрыт, а само мероприятие организуют без массового скопления верующих, сообщает полиция Израиля.

Сегодня, 30 марта, правоохранители встретились с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой. Было решено, что пасхальные торжества состоятся в символическом и ограниченном формате, поскольку нынешняя обстановка не позволяет проводить массовые мероприятия. По соображениям безопасности святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся.

Встреча правоохранителей Израиля с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой. Фото © Telegram /israel police

Встреча правоохранителей Израиля с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой. Фото © Telegram /israel police

В этом году верующие будут ждать схождения Благодатного огня 11 апреля. Ограничения введены на фоне обострения ситуации в регионе и угрозы атак со стороны Ирана.

Нетаньяху распорядился обеспечить доступ патриарха к храму Гроба Господня
Нетаньяху распорядился обеспечить доступ патриарха к храму Гроба Господня

Ранее Вербное воскресенье в Иерусалиме ознаменовалось беспрецедентным инцидентом. Полиция Израиля не допустила латинского патриарха Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. Церковным иерархам помешали совершить мессу впервые за столетия. Италия вызвала посла Израиля в МИД для разъяснений. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала этот запрет оскорблением не только верующих, но и любой общины, признающей свободу вероисповедания.

Юлия Сафиулина
