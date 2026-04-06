6 апреля, 11:44

Активы замгубернатора Кубани Коробки оценили более чем в 10 миллиардов рублей

Андрей Коробка. Обложка © Telegram / Администрация Краснодарского края

Стоимость активов, связанных с замгубернатора Краснодарского края Андреем Коробкой, превысила 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в надзорных органах региона.

«В результате коррупционной деятельности Коробка сформировал активы совокупной стоимостью более 10 млрд рублей», — сообщил источник.

Речь идёт о масштабном перечне активов, включая земельные участки, здания, коммерческие структуры и арендные права. В общей сложности выявлено 135 участков земли площадью около 1,8 тыс. гектаров. Также в перечне значатся 100 зданий общей площадью более 129 тыс. квадратных метров и 12 помещений площадью около 2,2 тыс. «квадратов».

Отдельно указаны два сооружения, а также 12 компаний с общей капитализацией примерно 6,5 млрд рублей. Кроме того, зафиксированы права аренды на 12,5 тыс. гектаров плодородных земель. Около 10 тыс. гектаров сельхозземель были выведены из оборота и оцениваются примерно в 10 млрд рублей. В дальнейшем эти территории передавались под коммерческую застройку.

Часть участков, порядка 77 гектаров, уже используется связанными с Коробкой строительными компаниями. На этих территориях ведётся подготовка проектной документации для строительства жилых комплексов, гостиниц и коттеджных посёлков.

Активы на 100 млн рублей нашли у депутата, который хочет ограничить работу СМИ
Ранее суд Краснодара принял решение об аресте имущества заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Ограничительные меры введены в рамках антикоррупционного иска. Основанием для обращения в суд стала предполагаемая совместная нелегальная деятельность чиновника с бывшими депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
