Путин провёл рабочую встречу с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским

Глава государства Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с генеральным директором и председателем правления ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергеем Александровским. О деталях беседы сообщила пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждались итоги работы компании за 2025 год и перспективы дальнейшего развития авиационной группы. Сергей Александровский представил Президенту основные показатели деятельности «Аэрофлота» по итогам года.

Ранее в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Цыбульского. Глава государства заслушал доклад руководителя Архангельской области о текущей ситуации в субъекте.