Названы самые ленивые и трудолюбивые работники в России

Дизайнеры оказались самой ленивой профессией в России — более 30% представителей данной сферы честно признались, что им не чуждо это качество. Такие результаты получили аналитики сервиса SuperJob в ходе опроса, который проходил с 15 по 31 марта 2026 года.

Всего в исследовании приняли участие 3 тысячи россиян старше 18 лет. Интересно, что лишь 19% респондентов готовы назвать себя ленивыми. Подавляющее большинство — 70% — отрицают наличие этого качества, а 11% затруднились с ответом.

Среди представителей разных профессий лидируют дизайнеры: 33% из них признались в лени. Следом идут аналитики (29%), PR-специалисты (28%), юристы (27%), а также инженерно-технические работники и системные администраторы — по 26%.

Самые же трудолюбивые оказались среди главных бухгалтеров и операторов кол-центров — ленивыми себя назвали только 9% опрошенных в этих категориях. Также в числе тех, кто редко жалуется на лень, оказались кладовщики (11%), продавцы (12%) и маркетологи (13%).

Любопытна и гендерная разница: мужчины чаще женщин называют себя ленивыми — 21% против 17%. Реже всего о своей склонности к лени заявляют респонденты в возрасте 35–45 лет. И ещё одна закономерность: чем выше доход, тем реже человек готов признаться в лени. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, таких оказалось всего 14%.

Ранее сообщалось, что внешнюю лень и нежелание брать лишнюю работу на деле часто вызывают не личностные качества, а синдром эмоционального выгорания — официальный диагноз ВОЗ. У апатии в офисе много причин: от слабой мотивации до страха перегрузки. Но выгорание среди них — одна из главных. ВОЗ включила этот синдром в МКБ-11 как результат хронического рабочего стресса, который человек не в силах побороть. Развивается состояние постепенно и далеко не всегда заметно со стороны.