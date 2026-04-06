Режиссёр Быков: В кинематографе отсутствует конкуренция, а успех — это лотерея

В мировом кинематографе не существует конкуренции, а успех — это во многом лотерея, где главную роль играет только талант. Об этом заявил режиссёр Юрий Быков на сессии «Возможности для кинематографистов из регионов» в рамках чемпионата «АртМастерс».

«Я бы посоветовал любым кинематографистам сначала очень чётко понять и поверить в то, что вы представляете из себя ценность. Второе — быть не наглыми, но очень настойчивыми и не стесняться того, что вы можете из себя представлять. И третье — понимать, что на пути появятся многочисленные проблемы, которые будут разрушать эту уверенность», — поделился постановщик в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Быков подчеркнул, что столичная прописка не имеет решающего значения. Люди из Москвы или творческих династий часто чувствуют себя увереннее — так называемый эффект «золотой ложки во рту». Однако, по его словам, это не всегда идёт на пользу: иногда завышенные ожидания семьи, наоборот, становятся планкой, которую трудно преодолеть.

Недавно на заседании Совета по культуре президент РФ Владимир Путин заявил, что в российский кинопрокат иногда пропускают «совершенно тупые и ненужные вещи». Так глава государства высказался в контексте обсуждения квотирования зарубежного кино.