Звезда «Холопа» Саша Бортич объяснила, почему перестала сниматься в кино
Обложка © Telegram / Sanya Bortich
Известная по фильмам «Я худею» и «Холоп» актриса Саша Бортич рассказала о переменах в жизни. Сейчас она не совмещает материнство с работой на съемочной площадке.
«Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребёнка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать. Пока живу обычной жизнью, мне очень нравится», — поделилась артистка.
В своем блоге она публикует видео из ночных клубов, где посетители танцуют под её сеты. Сама Бортич признаётся, что не готова снова уходить в проекты на несколько месяцев. Сейчас она ездит по разным городам с выступлениями и, по её словам, получает от этого огромное удовольствие.
«У нас всегда с ними случается взаимная любовь», — заверила она журналистов на премьере документального фильма о людях с невербальным аутизмом.
Ранее Александра Бортич объяснила, почему её соцсети полны откровенных публикаций. По словам артистки, она просто не умеет притворяться и выкладывает только то, что действительно нравится ей самой. Актриса призналась, что искренность для неё важнее любых соображений о приличиях или публичном имидже.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.