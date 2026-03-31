Звезда «Холопа» Саша Бортич объяснила, почему перестала сниматься в кино

Известная по фильмам «Я худею» и «Холоп» актриса Саша Бортич рассказала о переменах в жизни. Сейчас она не совмещает материнство с работой на съемочной площадке.

«Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребёнка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать. Пока живу обычной жизнью, мне очень нравится», — поделилась артистка.

В своем блоге она публикует видео из ночных клубов, где посетители танцуют под её сеты. Сама Бортич признаётся, что не готова снова уходить в проекты на несколько месяцев. Сейчас она ездит по разным городам с выступлениями и, по её словам, получает от этого огромное удовольствие.

«У нас всегда с ними случается взаимная любовь», — заверила она журналистов на премьере документального фильма о людях с невербальным аутизмом.

Ранее Александра Бортич объяснила, почему её соцсети полны откровенных публикаций. По словам артистки, она просто не умеет притворяться и выкладывает только то, что действительно нравится ей самой. Актриса призналась, что искренность для неё важнее любых соображений о приличиях или публичном имидже.