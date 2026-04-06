Один из соучастников теракта в «Крокусе» попытался покончить с собой в СИЗО

Один из соучастников теракта в «Крокус сити холле» попытался покончить с собой в СИЗО в Москве. Об этом сообщает Mash.

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших. Якубджони Юсуфзода* также был приговорён к пожизненному как пособник террористов.