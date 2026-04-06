6 апреля, 12:14

Один из соучастников теракта в «Крокусе» попытался покончить с собой в СИЗО

Суд по делу о теракте в «Крокусе». Обложка © Life.ru

Суд по делу о теракте в «Крокусе». Обложка © Life.ru

Один из соучастников теракта в «Крокус сити холле» попытался покончить с собой в СИЗО в Москве. Об этом сообщает Mash.

Сейчас 37-летний Якубджони Юсуфзода* находится в больнице.

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших. Якубджони Юсуфзода* также был приговорён к пожизненному как пособник террористов.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Александра Вишнякова
