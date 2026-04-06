Смыл три машины вместе с людьми: В Дагестане оползень убил двоих детей

В Дагестане из-за схода оползня и сильного потока воды три автомобиля оказались смыты с дороги. В результате происшествия двоих пассажиров — подростков — спасти не удалось. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Трагедия произошла после того, как несколько автомобилей попытались проехать через участок дороги, который оказался заблокирован. Во время движения транспортные средства попали в зону мощного потока воды, что привело к их сносу. На место оперативно прибыли спасатели и добровольцы, которым удалось извлечь людей из машин, оказавшихся в опасной зоне. В результате действий экстренных служб удалось спасти семь человек.

Несмотря на оказанную помощь и усилия медиков, двое пострадавших получили тяжёлые травмы. Позднее врачи не смогли их реанимировать. Погибшими оказались 17-летняя девушка и 12-летний мальчик, они скончались в больнице. Власти региона отметили работу спасателей и волонтёров, подчеркнув их оперативность и мужество в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что ситуация в Дагестане обострилась на фоне прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к угрозе масштабного подтопления в Дербентском районе. После инцидента власти приняли решение срочно эвакуировать жителей из нескольких микрорайонов, попавших в зону риска. В общей сложности свои дома покинули более 4 тысяч человек.