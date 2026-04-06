Тело унесённой течением женщины нашли в Дербентском районе Дагестана
В Дербентском районе Дагестана найдено тело женщины, ранее числившейся пропавшей без вести после того, как её унесло течением реки. Информацию подтвердил корреспондент ТАСС с места событий.
Ранее сообщалось о сносе трёх легковых автомобилей с десятью пассажирами во время паводка, в результате чего двое человек пропали. Поиски вели спасатели и волонтёры.
Ранее в Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Речь шла также о беременной женщине и ребёнке.
