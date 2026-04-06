Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 12:50

Тело унесённой течением женщины нашли в Дербентском районе Дагестана

Обложка © VK / МЧС Дагестана

В Дербентском районе Дагестана найдено тело женщины, ранее числившейся пропавшей без вести после того, как её унесло течением реки. Информацию подтвердил корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось о сносе трёх легковых автомобилей с десятью пассажирами во время паводка, в результате чего двое человек пропали. Поиски вели спасатели и волонтёры.

Смыл три машины вместе с людьми: В Дагестане оползень убил двоих детей
Смыл три машины вместе с людьми: В Дагестане оползень убил двоих детей

Ранее в Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Речь шла также о беременной женщине и ребёнке.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar