Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 13:11

Военный эксперт раскрыл, кто снабжает Украину «графитовыми бомбами»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Bergsma

«Графитовые бомбы» могли оказаться в распоряжении Вооружённых сил Украины при участии США. Об этом NEWS.ru заявил доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

По словам эксперта, в этом оружии «ничего хитрого нет». Принцип прост: разбрасываются графитовые волокна, которые выступают в роли проводников. Они закорачивают высоковольтные линии электропередач, выводя из строя трансформаторы подстанций.

«То, что американцы могли дать их, — это факт, потому что они применяли такие бомбы ещё в Югославии», — подчеркнул Сивков.

Единственный способ противодействия — сбивать носители. По-другому никак, резюмировал военный аналитик. Боеприпасы могут доставляться как беспилотниками, так и баллистическими ракетами. Для защиты трансформаторов, по его мнению, необходимо устанавливать более мощные и быстродействующие системы защиты от перегрузок.

Средства ПВО Армии России работают эффективнее украинских, заявил военэксперт

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ использовали «графитовые бомбы» для атаки на энергообъекты в ДНР. Данные снаряды разрываются в воздухе и осыпают линии электропередачи тонкими нитями, вызывая короткие замыкания.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar