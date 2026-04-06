Военный эксперт раскрыл, кто снабжает Украину «графитовыми бомбами»

«Графитовые бомбы» могли оказаться в распоряжении Вооружённых сил Украины при участии США. Об этом NEWS.ru заявил доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

По словам эксперта, в этом оружии «ничего хитрого нет». Принцип прост: разбрасываются графитовые волокна, которые выступают в роли проводников. Они закорачивают высоковольтные линии электропередач, выводя из строя трансформаторы подстанций.

«То, что американцы могли дать их, — это факт, потому что они применяли такие бомбы ещё в Югославии», — подчеркнул Сивков.

Единственный способ противодействия — сбивать носители. По-другому никак, резюмировал военный аналитик. Боеприпасы могут доставляться как беспилотниками, так и баллистическими ракетами. Для защиты трансформаторов, по его мнению, необходимо устанавливать более мощные и быстродействующие системы защиты от перегрузок.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ использовали «графитовые бомбы» для атаки на энергообъекты в ДНР. Данные снаряды разрываются в воздухе и осыпают линии электропередачи тонкими нитями, вызывая короткие замыкания.