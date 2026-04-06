6 апреля, 13:31

В Одессе ввели трудовую повинность для безработных от 18 до 65 лет

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Одессе официально вводят трудовую повинность для гражданского населения. Соответствующее распоряжение подписала и.о. главы местной военной администрации Надежда Задорожная.

Принудительные работы коснутся всех трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Людей будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурству в «пунктах незламности» и изготовлению маскировочных сетей.

В зоне риска — переселенцы, ветераны и другие категории незанятого населения. При необходимости власти обещают задействовать и работающих одесситов, но только если это не навредит основной деятельности их предприятий.

1,3 млн убитых и 19 млрд на погребение: Раскрыта страшная цена конфликта для Украины
1,3 млн убитых и 19 млрд на погребение: Раскрыта страшная цена конфликта для Украины

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что юг Украины стонет от националистического ига. Он отметил, что у людей сохраняется связь с Россией, и это влияет на настроения в регионе. Также Константинов высказался о текущем положении страны в целом. По его оценке, ситуация развивается по негативному сценарию и может привести к серьёзным последствиям.

Дарья Денисова
