Исхудавшая жена Цекало оказалась на больничной койке

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин попала в больницу. Эту новость она сама сообщила своим подписчикам в соцсетях, опубликовав снимок, сделанный прямо на больничной койке. Судя по всему, у девушки случился серьёзный приступ аллергии.

«Ну что, таблетка от аллергии, главное, что ты старалась», — с лёгкой долей юмора подписала она фото.

Дарина недавно поделилась, что в течение последних лет страдала от заболевания шейного отдела позвоночника. Причиной недуга стала её профессиональная деятельность, связанная с длительной работой за мольбертом. Перенесённые операции повлияли на её внешность, в частности, на заметную потерю веса.

До этого Дарина Эрвин опубликовала серию фотографий с праздничной фотосессии. На кадрах 34-летняя модель позировала в чёрном бюстгальтере и красных колготках, дополненных туфлями на высокой шпильке.