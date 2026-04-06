Силы ПВО перехватили 33 украинских дрона над регионами России

Министерство обороны России сообщило об успешном отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Инциденты произошли в первой половине дня 6 апреля.

В период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 33 вражеских дрона самолетного типа. Цели были нейтрализованы над несколькими субъектами страны.

Наибольшая концентрация сбитых объектов зафиксирована в Белгородской области, где подавили 18 единиц. В небе над Ростовской областью уничтожено 9 аппаратов.

Еще 5 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым. Последний, 33-й дрон, был сбит силами противовоздушной обороны в Курской области.

В военном ведомстве подчеркнули, что все указанные цели были поражены в течение шести часов. О пострадавших или разрушениях на земле в официальном сообщении не говорится.

А в ночь на 6 апреля — с 23:00 мск до 07:00 мск расчёты ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. БПЛА также сбили над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Чёрного морей.