Осуждённому экс-губернатору Смирнову запретили занимать должности на госслужбе
Обложка © РИА Новости / Алена Солодова
Осуждённому экс-главе Курской области Алексею Смирнову, получившему срок за взятки, на 10 лет запретили занимать должности на госслужбе.
Напомним, Алексея Смирнова задержали прошлой весной. По версии следствия, своими действиями бывший губернатор Курской области нанёс бюджету урон более чем в миллиард рублей. Экс-чиновник признал вину и заявил, что брал взятки из-за контузии. 6 апреля ему вынесли приговор: 14 лет колонии строгого режима.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.