Вымотанные, но красивые: Загитова и Косторная показали, как выглядит «последний рывок»
Загитова и Косторная готовятся к защите дипломов в РГУФКе
Обложка © Telegram / Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Алёна Косторная выходят на финишную прямую в учёбе. Спортсменки готовятся к защите дипломных работ в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Загитова поделилась новостью в своём Telegram-канале, опубликовав совместный снимок с Косторной.
«Последний рывок», — подписала фотографию фигуристка.
Обе спортсменки обучались по специальности «Спортивная подготовка по виду спорта фигурное катание на коньках». При этом Косторная училась на бюджете, а Загитова — на платном отделении.
