Вымотанные, но красивые: Загитова и Косторная показали, как выглядит «последний рывок»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Алёна Косторная выходят на финишную прямую в учёбе. Спортсменки готовятся к защите дипломных работ в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Загитова поделилась новостью в своём Telegram-канале, опубликовав совместный снимок с Косторной.

«Последний рывок», — подписала фотографию фигуристка.

Фото © Telegram / Алина Загитова

Обе спортсменки обучались по специальности «Спортивная подготовка по виду спорта фигурное катание на коньках». При этом Косторная училась на бюджете, а Загитова — на платном отделении.

Ранее фигуристка Загитова кардинально сменила имидж и довела фанатов до восторга. Главным изменением стала стрижка: Загитова сделала объёмное каре с укладкой на одну сторону.