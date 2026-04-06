6 апреля, 13:51

Вымотанные, но красивые: Загитова и Косторная показали, как выглядит «последний рывок»

Загитова и Косторная готовятся к защите дипломов в РГУФКе

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Алёна Косторная выходят на финишную прямую в учёбе. Спортсменки готовятся к защите дипломных работ в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Загитова поделилась новостью в своём Telegram-канале, опубликовав совместный снимок с Косторной.

«Последний рывок», — подписала фотографию фигуристка.

Загитова и Косторная готовятся к защите дипломов в РГУФКе. Фото © Telegram / Алина Загитова

Загитова и Косторная готовятся к защите дипломов в РГУФКе. Фото © Telegram / Алина Загитова

Обе спортсменки обучались по специальности «Спортивная подготовка по виду спорта фигурное катание на коньках». При этом Косторная училась на бюджете, а Загитова — на платном отделении.

«Меня поимели»: Визажистка бесплатно отработала на шоу Загитовой 9 часов

Ранее фигуристка Загитова кардинально сменила имидж и довела фанатов до восторга. Главным изменением стала стрижка: Загитова сделала объёмное каре с укладкой на одну сторону.

