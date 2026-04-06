Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 13:44

ФВСР сообщила о смерти выдающихся тренеров по велоспорту Захарова и Конарёва

Владимир Конарёв (слева) и Валерий Захаров. Обложка © Telegram / Федерация велосипедного спорта России

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) с прискорбием сообщает о смерти двух выдающихся деятелей отечественного велоспорта: заслуженного тренера СССР, мастера спорта СССР Валерия Захарова и тренера Владимира Конарёва. Причины их ухода из жизни не разглашаются.

«Российский велоспорт понёс невосполнимые утраты. С глубоким прискорбием сообщаем, что ушли из жизни выдающиеся наставники, воспитавшие целую плеяду чемпионов и посвятившие свою жизнь развитию нашего вида спорта — Валерий Иванович Захаров и Владимир Васильевич Конарёв», — говорится в сообщении.

Валерий Захаров, родившийся в 1948 году, оставил значительный след в истории спорта, воспитав олимпийского чемпиона 1976 года Анатолия Чуканова и призёра чемпионата мира Светлану Рожкову. Его научно-педагогическая деятельность охватывала 57 лет.

Владимир Конарёв известен как наставник мастера спорта международного класса Анатолия Колунова.

Создал «Циркон» и укрепил оборону России: Скончался Герой Труда Александр Леонов
Создал «Циркон» и укрепил оборону России: Скончался Герой Труда Александр Леонов

Ранее Life.ru писал, что в Аргентине при странных обстоятельствах умерла актриса и педагог Мариана Писарро. Писарро окончила Национальную драматическую школу в столице Аргентины, а затем преподавала в Национальном университете Мисьонес. В Мексике она создала театральный проект «Открытая школа» и активно участвовала в правозащитной работе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • утраты
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar