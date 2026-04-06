ФВСР сообщила о смерти выдающихся тренеров по велоспорту Захарова и Конарёва

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) с прискорбием сообщает о смерти двух выдающихся деятелей отечественного велоспорта: заслуженного тренера СССР, мастера спорта СССР Валерия Захарова и тренера Владимира Конарёва. Причины их ухода из жизни не разглашаются.

«Российский велоспорт понёс невосполнимые утраты. С глубоким прискорбием сообщаем, что ушли из жизни выдающиеся наставники, воспитавшие целую плеяду чемпионов и посвятившие свою жизнь развитию нашего вида спорта — Валерий Иванович Захаров и Владимир Васильевич Конарёв», — говорится в сообщении.

Валерий Захаров, родившийся в 1948 году, оставил значительный след в истории спорта, воспитав олимпийского чемпиона 1976 года Анатолия Чуканова и призёра чемпионата мира Светлану Рожкову. Его научно-педагогическая деятельность охватывала 57 лет.

Владимир Конарёв известен как наставник мастера спорта международного класса Анатолия Колунова.

