Погибший «Мистер глаза»: Военкор Коц назвал спецназовца Велеса символом спецопераци

Погибший в зоне специальной военной операции спецназовец с позывным Велес (Николай Шарапов) стал одним из неформальных символов СВО. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По словам журналиста, зрительницы его канала прозвали бойца «мистер глаза СВО» за необычный и выразительный взгляд. Такой эффект был связан в том числе с врождённой особенностью Шарапова — гетерохромией, то есть разным цветом радужки.

Изображение лица Велеса, скрытого балаклавой на чёрном фоне, где выделялись его глаза, использовалось в качестве обложки для книги, написанной самим военнослужащим.

Ранее Life.ru писал, что о смерти Николая Шарапова после тяжёлого ранения стало известно 5 апреля. Военнослужащий был автором-прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет». Боец участвовал в боевых действиях с самого начала спецоперации. Его Telegram-канал насчитывает более 48 тысяч подписчиков.