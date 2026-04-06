Против закона: Служительница Фемиды помогла вернуть имущество на 10 млрд криминальным авторитетам

В Краснодаре разгорается крупный скандал с участием высокопоставленного служителя Фемиды. По данным силовых структур, судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова могла поспособствовать возврату имущества стоимостью 10 миллиардов рублей членам преступной группировки.

Всё началось с исков к представителям окружения сочинского криминального авторитета Робсона (Татуляна Р. А.). В прошлом году прокуратура потребовала взыскать с них более 6 миллиардов рублей за незаконную застройку земель бывшего совхоза «Чкаловский». Чтобы гарантировать выплаты, суд наложил арест на активы ответчиков.

Оспорить это решение законным путём не удалось — апелляция оставила всё как есть. Тогда обвиняемые, по версии следствия, решили действовать через неформальные каналы. Они вышли на представителей кассационного суда, чтобы добиться нужного вердикта.

Как сообщают правоохранительные органы, «осуществить влияние на судебный состав вызвалась председатель судебной коллегии по гражданским делам 4 КСОЮ Борисова О. В. и советник председателя Мамай А. А.».

Именно благодаря их содействию в августе 2025 года обеспечительные меры были отменены. В результате из-под ареста вывели дорогостоящий гостиничный комплекс «Кроун Плаза» в центре Краснодара.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей уже направляла в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении ряда служителей закона из Краснодарского края. Теперь ситуация вокруг Ольги Борисовой стала новым звеном в расследовании системных нарушений в регионе.

Ранее Бастрыкин сообщил Путину о 23 судьях, против которых возбудили дела в 2025 году. Все необходимые представления направляли в Высшую квалификационную коллегию. Именно эта инстанция даёт добро на привлечение к ответственности тех, кто обладает особым статусом. Бастрыкин уточнил: каждое ходатайство было тщательно рассмотрено и в итоге одобрено. Решения коллегии позволяют следователям возбуждать дела в отношении представителей судейского корпуса.