Россиянам объяснили, можно ли работать в двух местах одновременно

Работник вправе иметь основное место работы и одновременно состоять в трудовых отношениях по совместительству с одним или несколькими работодателями. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.

По словам специалиста, действующее законодательство не устанавливает ограничений по числу работодателей, но предусматривает лимиты по продолжительности: как правило, такая занятость не должна превышать четырёх часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.

Трудовой кодекс, отметил Салкин в разговоре с RT, не обязывает сотрудника уведомлять основного начальника о подработке. Исключение — случаи, когда и основная, и дополнительная работа связаны с вредными или опасными условиями: здесь совместительство законом запрещено. Также отдельное согласие требуется для руководителей организаций.

Адвокат подчеркнул, что сама по себе работа по совместительству не влечёт серьёзных правовых рисков. Однако правовое положение такого сотрудника менее устойчиво: трудовой договор может быть расторгнут, в частности, если на эту должность примут человека, для которого она станет основной.

Ранее в официальном блоге Минтруда России напомнили, что беременным сотрудницам запрещено устанавливать испытательный срок, а также привлекать их к труду в ночные часы или праздничные дни. Уволить будущую мать по инициативе руководства нельзя — расторжение договора возможно только в двух случаях: при полном прекращении деятельности компании или закрытии индивидуального предпринимателя.