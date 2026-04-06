6 апреля, 14:34

Подарок от кабмина: 11 регионов освободили от долгов на 10 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Порядка 10 миллиардов рублей долгов будет списано для одиннадцати российских регионов. Такое заявление сделал глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня поможем ещё 11 территориям. Снизим для них долговую нагрузку на общую сумму свыше десяти млрд рублей», — сказал он.

В список попали Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области. Эти регионы направили значительную часть своих средств на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций, в том числе на модернизацию ЖКХ и поддержку промышленных фондов.

Кабмин внёс в Госдуму проекты для усиления контроля за онлайн-кассами

Ранее Life.ru сообщал, что кабмин внёс в Госдуму законопроект о выдворении иностранцев за экстремизм. Учитывая, что подобные правонарушения сопряжены с высокой степенью общественной опасности, предлагается установить данный вид наказания как обязательный.

Наталья Демьянова
