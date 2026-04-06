Подарок от кабмина: 11 регионов освободили от долгов на 10 млрд рублей

Порядка 10 миллиардов рублей долгов будет списано для одиннадцати российских регионов. Такое заявление сделал глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня поможем ещё 11 территориям. Снизим для них долговую нагрузку на общую сумму свыше десяти млрд рублей», — сказал он.

В список попали Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области. Эти регионы направили значительную часть своих средств на развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций, в том числе на модернизацию ЖКХ и поддержку промышленных фондов.

