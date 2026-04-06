Иран ударил по американскому десантному кораблю с 5000 моряков на борту

Иран ударил по американскому десантному кораблю LHA7, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Вертолётоносец, на борту которого было 5 тысяч военнослужащих, был вынужден уйти в южные воды Персидского залива.

«Вертолетоносец LHA-7 армии США, на борту которого находились более 5 000 моряков и морских пехотинцев, также подвергся стремительным и молниеносным ударам. После этого он был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана», — говорится в заявлении КСИР.

КСИР также подтвердил удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7.

А ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые появился на видео после сообщений о его гибели и серьёзном ранении. На кадрах Хаменеи движется по коридору, после чего входит в помещение военного назначения.