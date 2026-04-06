Без мата и хамства: Фанаты «Зенита» объявили о перемирии со «Спартаком» на один матч

Болельщики петербургского «Зенита» заявили о намерении воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес фанатов московского «Спартака» во время предстоящего матча Кубка России 8 апреля. Данное решение обусловлено рядом факторов, среди которых – наступление Страстной недели.

Представители фан-движения сине-бело-голубых подчеркнули стремление предотвратить эскалацию конфликтов на стадионе и призвали к зрелому поведению зрителей. Также было анонсировано проведение перформанса, который, по словам организаторов, будет обладать «глубоким смыслом».

«Мы готовим перформанс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам <…> Просим с пониманием отнестись к данному решению, не переделывать заряды, не начинать их спонтанно! До встречи на футболе: выступим вместе единой и зрелой трибуной!» — передаёт Telegram-канал «Ландскрона».

Инциденты с участием игроков во время футбольных матчей не являются редкостью. Примером может служить стычка, произошедшая в начале ноября 2025 года в ходе встречи между командами ЦСКА и «Спартак». Во втором тайме матча между этими клубами на поле развернулась массовая потасовка с участием футболистов обеих сторон.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу пива на стадионах во время матчей чемпионата России не будет снят в ближайшее время. Всё дело в том, что соответствующий законопроект заблокировал Минздрав.