6 апреля, 14:57

В ЛНР из атакованной ВСУ шахты эвакуировали всех горняков

41 шахтёр, застрявший в шахте «Белореченская» (ЛНР) после атаки ВСУ, эвакуирован. Промышленная группа «Родина» подтвердила, что все подняты на поверхность без происшествий.

Кадры эвакуации горняков из шахты «Белореченская». Видео © Telegram / Леонид Пасечник

«Все шахтёры — 41 человек — подняты на-гора. Без происшествий», — говорится в сообщении.

В ДНР вернули электричество в города после блэкаута от удара ВСУ

Напомним, утром 6 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 41 работник шахты «Белореченская» остался под землёй из-за повреждения электроподстанции в результате удара ВСУ. У рабочих имелся необходимый запас питьевой воды. Ситуация находилась на особом контроле властей региона.

Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Наталья Демьянова
