В ДНР вернули электричество в города после блэкаута от удара ВСУ
Жителям Донецка, Мариуполя и Макеевки в ДНР возвращают электроснабжение. Об этом с места событий сообщил корреспондент телеканала «Звезда». Отключения произошли около половины восьмого вечера в результате ударов БПЛА. Без света остались почти полмиллиона абонентов в разных городах республики.
«Сейчас запитывание происходит по резервным схемам, но сообщается, что в ряде районов электроснабжение восстановлено уже полностью», — передаёт репортёр.
Практически все подстанции уже запитаны, но специалисты продолжают работать на объектах и будут трудиться до полного восстановления. Главное внимание экстренных служб сейчас сосредоточено на обрывах линий электропередач — самые масштабные работы ведутся на юге региона.
Власти предупреждают о возможных скачках напряжения, однако вскоре ситуация должна стабилизироваться. В местных соцсетях появляется много сообщений об авариях, вызванных отсутствием света. Для предотвращения новых происшествий завтра в ряде районов ограничат движение трамваев, а также работу лифтов и уличного освещения.
Напомним, ранее почти полмиллиона человек в ДНР остались без света из-за атаки ВСУ. До этого Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители. По их словам, в небе раздавался характерный гул дронов. Мэр Донецка Алексей Кулемзин позже подтвердил, что город частично обесточен из-за проблем с электроснабжением.
