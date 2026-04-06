В ДНР вернули электричество в города после блэкаута от удара ВСУ

Жителям Донецка, Мариуполя и Макеевки в ДНР возвращают электроснабжение. Об этом с места событий сообщил корреспондент телеканала «Звезда». Отключения произошли около половины восьмого вечера в результате ударов БПЛА. Без света остались почти полмиллиона абонентов в разных городах республики.

«Сейчас запитывание происходит по резервным схемам, но сообщается, что в ряде районов электроснабжение восстановлено уже полностью», — передаёт репортёр.

Практически все подстанции уже запитаны, но специалисты продолжают работать на объектах и будут трудиться до полного восстановления. Главное внимание экстренных служб сейчас сосредоточено на обрывах линий электропередач — самые масштабные работы ведутся на юге региона.

Власти предупреждают о возможных скачках напряжения, однако вскоре ситуация должна стабилизироваться. В местных соцсетях появляется много сообщений об авариях, вызванных отсутствием света. Для предотвращения новых происшествий завтра в ряде районов ограничат движение трамваев, а также работу лифтов и уличного освещения.