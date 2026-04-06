Розовое чудо: В Аптекарском огороде распустилась первая сакура

В Москве случилось долгожданное событие для любителей весны и японской эстетики. В Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород распустилась первая сакура.

«Внимание, внимание! Теперь официально! В АО зацвела первая сакура! Правда, не та, на которую мы каждый день поглядывали, а она так и стоит в бутонах, будто дразнит», — написал в своём Telegram-канале ландшафтный архитектор сада Артём Паршин.

Речь идёт о вишне мелкопильчатой, которая растёт в Дальневосточном саду у грота. В дикой природе она встречается в Японии, северных районах Китая и Кореи.

По словам специалиста, у этого вида существуют десятки сортов со сложным генетическим происхождением (сами японцы в них путаются). В «Аптекарском огороде», предположительно, цветёт сорт «Sendaiya» из группы Сато-дзакура.

«Ну, теперь дело пойдёт быстрее!» — оптимистично заключил архитектор.

Ранее в Аптекарском огороде распустился пасхальный куст. Пресс-служба Ботанического сада МГУ сообщила в Telegram, что форзиция, известное как «пасхальный куст» в Европе, уже украсило сад своими желтыми цветами на голых ветках.