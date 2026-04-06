Число погибших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» выросло до 11

В Татарстане число погибших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек. Поиски ещё одного пропавшего сотрудника продолжаются, сообщила пресс-служба компании.

В заявлении предприятия говорится, что поисковая операция на территории завода подходит к концу. Гибель 11 человек уже официально подтверждена. Судьба ещё одного работника пока остаётся неизвестной, его поиски не прекращаются.

В компании добавили, что с родственниками погибших и пострадавших постоянно работают штатные психологи. Специалисты оказывают семьям всю необходимую помощь.