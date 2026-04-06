Число погибших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» выросло до 11
В Татарстане число погибших при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек. Поиски ещё одного пропавшего сотрудника продолжаются, сообщила пресс-служба компании.
В заявлении предприятия говорится, что поисковая операция на территории завода подходит к концу. Гибель 11 человек уже официально подтверждена. Судьба ещё одного работника пока остаётся неизвестной, его поиски не прекращаются.
В компании добавили, что с родственниками погибших и пострадавших постоянно работают штатные психологи. Специалисты оказывают семьям всю необходимую помощь.
Напомним, что 31 марта на промплощадке «Нижнекамскнефтехима» прогремел взрыв, после которого начался крупный пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Нижнекамске объявили трёхдневный траур в связи с трагедией.
